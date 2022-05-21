ФК "Спартак" поздравил московское "Торпедо" с выходом в Российскую Премьер-лигу

21 мая. 19:26

Московский футбольный клуб "Спартак" поздравил "Торпедо" с выходом в Российскую Премьер-лигу по итогам сезона-2021/2022.

"Поздравляем московское "Торпедо" с выходом в РПЛ! Так держать, мужики!" - такое сообщение опубликовано в клубном Telegram-канале "Спартака".

Сегодня прошел заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги, по итогам которого определились команды, вышедшие в Российскую Премьер-лигу, - кроме "Торпедо", это "Факел".

"Торпедо" сыграл вничью с "Кубанью" (2:2). "Факел" выиграл у "Балтики" со счетом 1:0.