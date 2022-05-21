Еще одну жертву взрыва у роддома нашли в Шымкенте

21 мая. 19:15

В результате взрыва у перинатального центра в Шымкенте погиб еще один человек, в общей сложности он унес жизни двух взрослых и одного младенца. Такое сообщение распространил Минздрав Казахстана.

"Жертвами трагического происшествия стали охранник 1979 года рождения, рабочий 1980 года рождения и новорожденный ребенок, которому было 18 дней", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Кроме того, в результате пострадали восемь человек, все они госпитализированы.

В Минздраве выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что примут все меры для помощи пострадавшим и расследования.

Сегодня в здании частной аптеки у областного перинатального центра №1 произошел взрыв. В момент ЧП в роддоме были 189 пациентов и 65 сотрудников.