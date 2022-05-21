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"Ахмат" занял седьмое место в чемпионате России в сезоне 2021/22

&quot;Ахмат&quot; занял седьмое место в чемпионате России в сезоне 2021/22

Только что в Краснодаре завершилась встреча 30-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и грозненским "Ахматом". Команды сыграли вничью 1:1.

На гол "Ахмата", забитый на 67-й минуте нападающим Мохамедом Конате, "Краснодар" ответил точным ударом полузащитника Эдуарда Сперцяна в компенсированное ко второму тайму время.

Сыграв вничью в Краснодаре, "Ахмат" набрал 42 очка и занял итоговое седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с 50 очками финишировал четвертым.

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