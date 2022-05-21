Армянские подразделения обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе

21 мая. 18:31

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Около 16:30 (15:30 мск) подразделения армянских ВС с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района госграницы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.

Подразделения ВС Азербайджана приняли "адекватные ответные меры в указанном направлении", добавили в Минобороны.