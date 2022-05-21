Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике пройдут 25 мая

21 мая. 18:27

В Баку 25 мая состоятся 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике, об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Турнир пройдет в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе. В нем примут участие 80 гимнастов, представляющие клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спортивный комплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку гимнасты посоревнуются в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.). На Чемпионате Азербайджана сразятся "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Спортсмены выступят в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.