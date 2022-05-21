Грузовик протаранил таможенный пост и несколько автомобилей в Киргизии, есть жертвы

21 мая. 17:57

Грузовая машина врезалась в здание таможенного поста в Баткенской области Киргизии, на границе с Таджикистаном, жертвами аварии стали семь человек. Об этом рассказали в Минздраве страны.

"В Баткенской области Киргизии в районе таможенного поста "Чечме" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 14 человек, из них пять скончались на месте, двое - по дороге в больницу", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Двое раненых после получения первой медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение, пять пострадавших, двое из которых дети, с различными травмами были госпитализированы в хирургическое отделение Айдаркена. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным МЧС, водитель "Камаза" не справился с управлением, грузовик врезался в здание и припаркованные у КПП машины.