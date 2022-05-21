Готова ли Россия к пандемии оспы?

21 мая. 17:28

Многие жители России уже обладают иммунитетом к оспе обезьян, об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он напомнил, что прививка от натуральной оспы частично работает и против оспы обезьян.

"До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения", - цитирует министра ТАСС.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая оспы обезьян.

В то же время, Мурашко заверил, что российские врачи в случае обращения зараженного смогут поставить диагноз и назначить лечение, необходимая медикаментозная терапия есть в медицинских организациях, методы лечения существуют, главное - не терять время и обратиться за диагностикой.

По данным ВОЗ, на сегодня в мире зафиксировали около 80 случаев заражения оспой обезьян в 11 странах, еще порядка 50 случаев ждут подтверждения. В организации обеспокоены тем, что болезнь распространяется в неэндемичных странах.