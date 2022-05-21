"Алания" одержала победу и финишировала восьмой в ФНЛ

21 мая. 16:53

Владикавказская "Алания" обыграла "КАМАЗ" в 38-м туре и заняла итоговое восьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе "Алании" отметились защитники Хетаг Кочиев (18-я минута) и Аллон Бутаев (54-я), а также нападающий Ислам Машуков (41-я). У "КАМАЗа" голы забили защитник Сергей Морозов (43-я) и полузащитник Виктор Свежов (58-я). На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве – с поля был удален нападающий Батраз Гурциев.

Обыграв "КАМАЗ", "Алания" набрала 61 очко и финишировала восьмой. "КАМАЗ" с 37 очками занял 18-е место и покинул ФНЛ.