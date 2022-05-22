Почему Иран не рад сближению Турции и Саудовской Аравии

Год интенсивных дипломатических усилий по нормализации отношений привел к потеплению отношений между Турцией и Саудовской Аравией, о чем свидетельствует двухдневный визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Эр-Рияд 28 апреля. Middle East Eye пишет, что визит привлек широкое внимание, когда Эрдоган и наследный принц Мухаммед ибн Салман были запечатлены пожимающими друг другу руки и даже обнимающимися. Аналитики и СМИ в основном освещали экономические факторы сближения, игнорируя геополитические условия и конъюнктуру региональной безопасности, которые традиционно играют более важную роль в формировании отношений между Эр-Риядом и Анкарой.

Региональная политика Ирана и США занимают уникальное положение в нынешней динамике. Учитывая геополитические факторы и условия безопасности, создается впечатление, что Иран не рад сближению между Саудовской Аравией и Турцией. С точки зрения Ирана укрепление связей между двумя региональными державами может негативно сказаться на интересах Тегерана в Сирии, Ираке и Йемене. Более того, Саудовская Аравия может решиться на переговоры с Ираном по региональным вопросам, подорвав стремление Тегерана вынудить Эр-Рияд пойти на уступки.

Конечная цель США

Некоторые иранские аналитики рассматривают сближение как попытку США наладить отношения между своими союзниками. Исходя из этой точки зрения, цель США - сделать так, чтобы их союзники могли противостоять Ирану, России и Китаю после возможного выхода американских военнослужащих из региона.

Новостной сайт Javanonline, близкий к иранскому КСИР, обвиняет президента Эрдогана ”в передаче турецкой внешней политики на милость Саудовской Аравии и ОАЭ”. После недавней деэскалации между Саудовской Аравией и Ираном напряженность вновь усиливается из-за деятельности сил, поддерживаемых КСИР, в Ираке и Сирии. Сближение между Эр-Риядом и Анкарой, скорее всего, усилит их совместное влияние на иракскую политику, если Турция и Саудовская Аравия найдут способы удовлетворить свои собственные интересы и смогут обеспечить координацию.

В феврале 2021 года посол Ирана в Багдаде Ираж Масжеди выразил недовольство в отношении турецкого влияния в Ираке и призвал к выводу турецких сил с иракской территории. В последние месяцы проиранское иракское ополчение, Отряды народной мобилизации (PMU), все чаще атакуют турецкие силы, расположенные на экспедиционных базах в северном Ираке. Турецкие боевые дроны TB2, по сообщениям, ответили на атаки, нанеся удар по PMU на территории Ирака. Нынешняя динамика турецко-иранского соперничества может перерасти в вялотекущий опосредованный конфликт в Ираке.

Опасения в связи с турецко-израильским сотрудничеством

Иранцы переживают, что сближение между Турцией и Саудовской Аравией может привлечь и другие страны к работе над единой региональной повесткой. По мнению ряда аналитиков, Анкара способна подключить даже Израиль, и в итоге Иран станет основной целью.

Перспективы сближения между Турцией и Израилем усиливают опасения в Иране, в связи с чем иранские разведслужбы предпринимают попытки подпортить турецко-израильские отношения посредством устранения израильских бизнесменов и дипломатов, проживающих в Стамбуле.

Сирия - еще один театр действий, где сближение между Турцией и Саудовской Аравией может усугубить положение и влияние Ирана, особенно после начала российской спецоперации на Украине. В последние несколько лет происходит неявное сближение интересов Турции и Израиля в отношении противостояния иранскому влиянию в Сирии. Израиль совершил более тысячи авианалетов против иранских целей в Сирии, а Турция ни разу их не критиковала.

На прошлой неделе Эрдоган рассказал о новом проекте строительства на подконтрольных Турции северных территориях Сирии, благодаря которому около миллиона сирийский беженцев смогут вернуться на родину. Считается, что арабские страны Персидского залива также будут участвовать в новом проекте.

YPG и Йемен

Дальнейшее истощение финансовых ресурсов курдских боевиков, Отрядов народной самообороны (YPG) и РПК в Ираке и Сирии усилит влияние Анкары в Сирии и лишит Иран посредника. Анкара уже сделала решительный шаг, назвав в иранском издании полугосударственного новостного агентства поддерживаемые Ираном группы в Сирии ”проиранскими террористами”.

Напряженность между Эр-Риядом и Тегераном не ослабевает, особенно после разрыва дипломатических отношений в 2016 году государства занимают разные позиции по всем региональным конфликтам. Политики в Саудовской Аравии и Иране внимательно наблюдают за внутренними событиями в странах региона, рассматривая их сквозь призму двустороннего геополитического соперничества. В этом отношении, основной фронт региональной борьбы между странами - Йемен. С начала разрушительной гражданской войны в стране Саудовская Аравия активно выступала против присутствия и расширения влияния хуситов в Йемене, инициировав военное вторжение в марте 2015 года. Иран, с свою очередь, всевозможными способами поддерживает повстанцев в Йемене. Йемен - по-прежнему основной вопрос на повестке продолжающихся переговоров между Эр-Риядом и Тегераном.

Кризис в Персидском заливе

Турция всегда осуждала атаки хуситов против Саудовской Аравии. После начала операции ”Буря решительности” коалицией под управлением Саудовской Аравии в Йемене в марте 2015 года Анкара предоставила Эр-Рияду важные разведданные и оборонную поддержку. Разногласия между Саудовской Аравией и Турцией в ходе кризиса 2017 года в Персидском заливе ослабили интерес Анкары в йеменском вопросе. Тем не менее Турция продолжает оказывать гуманитарную поддержку и осуждать атаки хуситов против Эр-Рияда.

Возможность развития саудовско-турецкого сотрудничества на оборонном уровне в связи с недавним сближением между странами усиливает страхи Ирана. Учитывая успехи турецких дронов Bayraktar TB2, иранцы опасаются, что они могут быть поставлены Эр-Рияду. В статье Fars News Agency, опубликованной после визита Эрдогана в Саудовскую Аравию, особое внимание уделяется согласию Турции с саудовской политикой ”в отношении Йемена”. Если процесс сближения перейдет в военное сотрудничество между Турцией и Саудовской Аравией, беспокойство иранских политиков усилится еще больше. В одной из статей по итогам визита Эрдогана информационное агентство Tasnim задается вопросом, не приведет ли улучшение отношений между Турцией и Саудовской Аравией к военному сотрудничеству в Йемене и продаже ударных дронов.

Критически важные переговоры

Устойчивое турецко-саудовское сближение зависит от многих факторов, в том числе касающихся Ирана. И в данном случае особое значение имеют два переговорных процесса, проходящих одновременно.

Продолжающиеся обсуждения между Эр-Риядом и Тегераном по вопросу нормализации отношений могут привести к ослаблению длительного соперничества и опасений Ирана по поводу прогресса в турецко-саудовских отношениях.

Второй переговорный процесс проходит в Вене по вопросу иранской ядерной сделки. Хотя Турция и Саудовская Аравия напрямую не участвуют в переговорах, их исход будет играть важную роль в определении внешней политики обоих государств.