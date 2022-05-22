Уимблдон превращается в выставочный турнир из-за запрета на участие российских и белорусских спортсменов

Женские и мужские профессиональные ассоциации объявили о решении не присуждать в этом году рейтинговые очки Уимблдону за введение Всеанглийским клубом запрета на участие российских и белорусских спортсменов из-за конфликта на Украине.

Как передает TRT World, женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявили о своих решениях поздно вечером в пятницу, за два дня до начала Открытого чемпионата Франции по теннису и за месяц до Уимблдонского турнира, запланированного на 27 июня.

”Возможность участия в турнирах для спортсменов любых национальностей предоставляется на основе их заслуг. Отсутствие дискриминации - основополагающий принцип для нас, - заявила ATP. - Решение Уимблдона запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в британском турнире этим летом подрывает основы и целостность рейтинговой системы ATP”.

Заявление председателя и генерального директора Женской теннисной ассоциации Стива Саймона, опубликованное в пятницу, аналогично представленному ATP.

”WTA считает, что спортсмены, участвующие в индивидуальных видах спорта не должны нести наказание и получать отказ в участии в соревнованиях исключительно на основании их национальности или решений, принятых правительствами их стран”.

Также в пятницу Международная федерация тенниса (ITF) заявила, что не будет присуждать рейтинговые очки Чемпионату среди юниоров и Чемпионату по теннису на колясках, которые пройдут в Уимблдоне в этом году.

Беспрецедентное решение представляет собой серьезный упрек старейшему турниру "Большого шлема". С технической точки зрения, чемпионат теперь считается выставкой, поскольку ему не будет присуждено рейтинговых очков.

Всеанглийский клуб опубликовал заявление, в котором выразил ”глубокое разочарование” отказом от рейтинговых очков, назвав решение ассоциаций ”нерациональным в контексте исключительных и чрезвычайных условий”. Клуб назвал две причины, по котором он поддержал решение запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире. Одна из них - рекомендация британского правительства. Также Всеанглийский клуб не желает, чтобы ”успех или участие в Уимблдонском турнире были "использованы пропагандистской машиной российского правительства посредством подконтрольных им государственных СМИ, поскольку ранее уже бывали случаи, когда спортивный успех служил поддержкой для провозглашения триумфа российскому народу”.

Среди выдающихся российских спортсменов, которые попали под запрет, действующий чемпион Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев, который до недавнего времени был первой ракеткой мира, а теперь занимает вторую строчку, и седьмой среди мужчин - Андрей Рублев.

Седьмая ракетка мира среди женщин Арина Сабаленко, полуфиналистка Уимблдонского турнира прошлого года, и Виктория Азаренко, бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель Открытого чемпионата Австралии, обе из Белоруссии, также были отстранены от турнира.

Российским атлетам было запрещено участвовать во многих спортивных турнирах, в том числе и квалификационных матчах Чемпионата мира по футболу после того, как Россия в феврале начала спецоперацию на Украине. Белоруссия, в свою очередь, обвиняется в предоставлении помощи России.