Младенец и охранник погибли при взрыве в Шымкенте

21 мая. 16:07

Новорожденный ребенок погиб сегодня из-за взрыва, произошедшего у перинатального центра в Шымкенте. Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Туркестанской области.

В ведомстве пояснили, что во время ЧП внутри были 189 пациентов и 65 сотрудников.

"Погибли охранник, 1979 года рождения, и новорожденный ребенок весом 790 гр - 18 сутки жизни. Пострадали восемь человек, они госпитализированы", - цитирует сообщение управления агентство Казинформ.

В ведомстве добавили, что погибший младенец был одним из тройни.

В городском департаменте полиции заявили, что взрыв уничтожил здание межбольничной частной аптеки № 138, выпускающей физраствор. Пожар, возникший после взрыва, локализован.

Ведется досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека" Уголовного кодекса Казахстана.