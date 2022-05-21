Супруга премьера Канады Трюдо попала под российские санкции

21 мая. 15:57

Россия запретила въезд в страну 26 канадцам, включая жену премьер-министра Канады Софи Трюдо. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан", - сказано в заявлении.

В дипведомстве отметили, что в ближайшее время введут новые контрмеры в рамках ответа на враждебные действия канадских властей.

Помимо Софи Трюдо в "черный список" также вошли супруг вице-премьера Канады Христи Фриланд Грэм Боули и партнер главы МИД Мелани Жоли Феликс Марцел. Фриланд, Жоли и премьер-министр Джастин Трюдо находятся под российскими санкциями с конца апреля.

В "черный список" также включены командующий Сухопутными войсками Канады Джослин "Джо" Пол, командующий ВВС Канады Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады Ангус Иан Топши.

Напомним, в апреле Россия ввела санкции против 592 канадцев.

