Турция не намерена пересматривать позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО

21 мая. 15:46

Турция в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии находится "в точке невозврата". Об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш в интервью телеканалу CNN Turk.

Он подчеркнул, что Анкара не изменит свою позицию по данному вопросу.

"Речь идет о стране, которая заплатила большую цену за борьбу с терроризмом, погибли почти 40 тыс наших граждан", - сказал политик, имея ввиду противостояние Турции с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Представитель ПСР акцентировал внимание на том, что вопросы безопасности являются для его страны принципиальными. "Налицо поддержка, в частности Швецией, террористических организаций. Нашу позицию, касающуюся вопросов безопасности, необходимо не только учитывать, но и предоставить соответствующие гарантии", - цитирует Куртулмуша ТАСС.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к РПК.