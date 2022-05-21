США помогут Казахстану с реализацией реформ

21 мая. 14:59

США готовы содействовать практической реализации проводимых в Казахстане политических и экономических реформ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства иностранных дел республики по итогам встречи в Вашингтоне заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства подробно рассказал Блинкену о проводимых президентом Касым-Жомартом Токаевым коренных преобразованиях по построению "нового Казахстана" и предстоящем общенациональном референдуме по внесению изменений в конституцию. "Госсекретарь США приветствовал демократические преобразования в Казахстане и отметил готовность Вашингтона оказать содействие в практической реализации политических и экономических реформ", - сказано в заявлении.

Помимо этого, Тлеуберди обратил внимание на то, что Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с США. "За 30 лет дипломатических отношений наше двустороннее взаимодействие выведено на уровень расширенного стратегического партнерства", - сказал глава МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки, а также договорились продолжить укреплять сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.