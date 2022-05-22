Не все из нас выживут, утверждают климатологи

В связи с изменением климата некоторые регионы планеты становятся слишком жаркими и влажными для нормальной жизни. В связи с этим Washington Post задается вопросами: станут ли эти регионы необитаемыми и сможет ли человечество выжить? Соотношение температуры и влажности называется ”температурой мокрого термометра”. Она определяется с помощью влажной ткани, обернутой вокруг колбы термометра. Ученые используют этот показатель, чтобы установить, какие мировые регионы в скором времени станут опасными для проживания.

Температура мокрого термометра показывает не только уровень тепла, но и объем воды в воздухе. Чем выше это значение, тем медленнее испаряется пот и затрудняется охлаждение. При определенном уровне тепла и влаги тело не может достаточно быстро потеть, что приводит к перегреву, объясняет Радли Хортон, профессор Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти в Колумбийском университете.

Специалисты выяснили, что Мексика и Центральная Америка, Персидский залив, Индия, Пакистан и Юго-Восточная Азия достигнут предельно допустимых значений до конца столетия. ”Риски влажности при высокой температуре серьезно недооцениваются, но они значительно усилятся в будущем, - говорит Хортон. - Поскольку все больше регионов планеты переживают ранее невиданные или редкие чрезвычайные погодные явления, мы рискуем оказаться в ситуации, когда все предыдущие прогнозы об угрозе экстремальной жары (уже крайне неактуальные) окажутся совершенно ошибочными”.

Казалось бы, отправиться на пляж - отличный способ охладиться за счет морского бриза. Но, по словам Хортона, близость к водоемам в экстремальных условиях усугубляет ситуацию. Поскольку высокая температура приводит к испарению воды, влажность воздуха увеличивается. ”Для тех, кто проживает в странах Персидского залива, морской бриз - смертельная проблема”, - говорит профессор.

Чтобы понять, почему отдельные регионы становятся нестерпимо жаркими и влажными, в первую очередь нужно знать, как охлаждается человеческое тело. По мере того как на солнце нагреваются воздух, земля, объекты и люди, человеческое тело в попытке охладиться потеет, а вода, испаряясь, охлаждает поверхность тела до тех пор, пока влажность воздуха не тормозит процесс. Если горячий воздух к тому же еще и слишком влажный, теплообмен не происходит и тело теряет способность к самоохлаждению.

Верхняя граница температуры мокрого термометра, с которой человек может справиться, составляет 35C. Однако любая температура выше 30 градусов может оказаться опасной или даже смертельной. В 2020 году Хортон вместе с коллегами-учеными обратил внимание на тот факт, что подобные температуры все чаще наблюдаются в отдельных регионах планеты. Самая высокая температура мокрого термометра, зафиксированная в Вашингтоне, составила 30,7C.

”Экстремальная влажность на фоне высоких температур стала фиксироваться в два раза чаще с 1979 года”, - объясняют ученые. В таких условиях смертельный порог в Южной Азии и на Ближнем Востоке будет достигнут к 2075 году. Хортон и его коллеги выяснили, что некоторые регионы Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана преодолели отметку в 35 градусов на час или два как минимум три раза с 1987 года.

На побережье Калифорнийского залива, в мексиканском штате Сонора ученые также наблюдают значительный рост температуры мокрого термометра, говорит Тереза Кавазос, старший исследователь отдела физической океанографии в энесенадском Центре научных исследований и высшего образования. Летом температуры в заливе достигают 30-31C, в результате чего вода испаряется гораздо быстрее. Сочетание теплой воды и усиливающейся жары в Соноре приводят к росту температуры мокрого термометра до опасных уровней.

”Увеличение температуры на один-два градуса Цельсия может привести к колоссальным изменениям”, - говорит Кавазос. Изнуряющая жара осложняет условия жизни особенно для тех сообществ, у которых не хватает ресурсов для самообеспечения.

Почему одни переживут жару, а другие умрут

Но даже когда значения температур не экстремальные, охлаждение - сложная задача для тела. Борьба с высокой температурой оказывает нагрузку на сердце и почки. При критических уровнях тепла человеческие органы могут отказать, что еще более актуально для тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

По мере того как тело пытается охладиться, работа сердца ускоряется в связи с необходимостью перекачать как можно больше крови к поверхности кожи, где она сможет охладиться. Почки работают активнее, чтобы сохранить влагу в организме. Когда температура тела повышается, происходит распад белков организма, энзимы перестают вырабатываться, что приводит к отказу органов. Таков механизм теплового удара: тело буквально ”вскипает” до состояния отказа большинства органов.

Многие летальные случаи во время жары были вызваны проблемами со здоровьем, усугубленными экстремальными условиями. ”Когда жарко, многие умирают от теплового удара”, - говорит Закари Шладер, доцент Индианского университета в Блумингтоне, изучающий влияние теплового стресса на человеческое тело. - Но еще больше людей погибают от сердечно-сосудистых заболеваний. Тело реагирует на тепло таким образом, что органы становится уязвимыми”.

Есть несколько простых способов позаботиться о себе, когда на улице жарко.

1. Если у вас есть кондиционер, заходите в помещение.

2. Если кондиционера нет, нужно пить больше воды. Вода снижает нагрузку на сердце, почки и другие органы.

3. Отдохните. Даже умеренный физический труд, в том числе и прогулка, значительно усиливает выработку тепла мышцами тела.

Защита от подобного рода стресса неразрывно связана с социально-экономическим статусом и ресурсами. ”Самые бедные люди наиболее уязвимы, они уже страдают, - говорит Кавазос, отмечая, что Сонора зависит от сельского хозяйства, а это, в свою очередь, означает, что многие люди заняты физической активностью при опасных температурах.

Для таких регионов, как Персидский залив, экстремальная жара - новая норма: Катар настолько адаптировался к изнуряющим температурам, что кондиционирование воздуха производится даже на улице. Но не у всех есть доступ к таким ресурсам, как кондиционер на открытом воздухе, в том числе и у тех, кто строит такие объекты. Начав строительство площадок для проведения Чемпионата мира по футболу 2022, строители стадионов становятся весьма уязвимыми.

В 2019 году ООН предупредила, что в течение четырех самых жарких месяцев в году, рабочие в Катаре трудились в ”условиях теплового стресса”. В мае Катар расширил время, в которое запрещено работать на улице, с 10:00 до 15:30, в течение самых жарких месяцев в году, а также запретил любую работу, если температура мокрого термометра превышает 31,5C.

Выживание в таких условиях зависит исключительно от положения, занимаемого человеком в обществе, и тех преимуществ, которое оно обеспечивает: доступ к кондиционированию воздуха, дома с изоляцией, работа, не подразумевающая экстремальной физической нагрузки под палящим солнцем, а также политика государства, защищающая от опасных условий. ”Мы, люди, научились приспосабливаться, - говорит Кавазос. - Проблема в стоимости. Не все из нас выживут”.