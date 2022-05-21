Чечня и Дагестан вошли в число самых "стрессоустойчивых" регионов России

21 мая. 15:12

Чечня и Дагестан вошли в Топ-10 регионов России, где меньше всего принимают антидепрессанты. Об этом говорится в исследовании, проведенном на основании данных системы цифровой маркировки "Честный знак".

Реже других в РФ антидепрессанты принимают жители Тывы – примерно один человек из 172. В Топ-3 также входят Чечня (каждый 120-й) и Ненецкий автономный округ (каждый 70-й).

Лидером по потреблению антидепрессантов является Москва. В столице от депрессии лечится каждый восьмой. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область, где принимает антидепрессанты каждый девятый. В Топ-5 "депрессивных регионов" также попали Калужская и Ростовская области, передает РБК.