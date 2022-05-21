МИД России внес в черный список почти тысячу граждан США

21 мая. 14:52

Министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым на постоянной основе закрыт въезд на территорию РФ.

"В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В "стоп-лист" вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и другие.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые США враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор. В министерстве также акцентировали внимание на том, что российские контрсанкции нацелены на то, чтобы заставить Вашингтон изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии.