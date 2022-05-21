В Турции на следующей неделе стартует III Президентская парусная регата

21 мая. 14:45

На следующей неделе в районе Мармарис турецкой провинции Мугла начнется III международная Президентская парусная регата.

Соревнования пройдут под эгидой администрации президента Турции при поддержке министерства культуры и туризма, министерства молодежи и спорта, управлений губернаторов Стамбула и Муглы.

В этом году гонки Кубка Галикарнаса будут проходить в 11 классах. Первый этап начнется 25 мая в Мармарисе и завершится 27 мая в Бодруме. Протяженность маршрута составит 190 морских миль, передает агентство Anadolu.

Главный спонсор мероприятия – компания DHL Express.