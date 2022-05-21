Шесть "канаток" и 19 горнолыжных трасс построят на курорте "Эльбрус"

21 мая. 14:20

Свыше 15 млрд рублей будет направлено на развитие туристического комплекса "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, рассказал глава республики Казбек Коков, выступая с докладом в региональном парламенте.

По его словам, работы по развитию комплекса продолжаются, запланировано строительство шести канатных дорог, 19 горнолыжных трасс, объектов инженерной и прочей инфраструктуры на сумму около 15,2 млрд рублей.

Коков также сообщил, что власти республики продолжат реализацию крупных проектов, предполагающих развитие туристско-рекреационных комплексов "Верхние Голубые Озера", "Чегем", горнолыжного комплекса "Чегет" и санаторно-курортного комплекса "Курорт Нальчик".

"Все инвестиционные проекты по Нальчику, по гостиничному строительству, благоустройству набережной - сохраняются и развиваются", - цитирует главу республики "Интерфакс-Юг".