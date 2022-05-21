Байден подписал закон о $40 млрд помощи для Украины

21 мая. 13:59

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в размере $40 млрд. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Закон предусматривает "дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год", передает РИА Новости.

Деньги будут направлены на военные, экономические и гуманитарные цели.

Напомним, 19 мая Сенат США одобрил инициативу о выделении дополнительных средств на помощь Украине. Палата представителей Конгресса США утвердила данную инициативу на прошлой неделе.