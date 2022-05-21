В Австрии призвали не исключать Россию со всех площадок международного диалога

21 мая. 13:55

Исключать Россию со всех площадок международного диалога неправильно. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Он подчеркнул, что Австрия дорожит своим нейтралитетом, от которого не откажется. "Нейтралитет - это часть нашего национального самоопределения, Вена всегда будет столицей диалога. В мире, где конфликты - экономические, военные, интеллектуальные - стали более открытыми, нейтральность может иметь дополнительную ценность", - считает политик.

Глава австрийского МИД отметил, что Россию справедливо исключили из Совета Европы, однако было бы ошибочным исключить РФ из всех форматов международного диалога. По мнению Шалленберга, единственным возможным ответом Евросоюза на действия России на Украине являются санкции, но их стоит обсуждать за закрытыми дверями. "Сейчас обсуждение санкций идет публично. Отказаться от российского газа можно, но это долго и дорого", - цитирует его ТАСС.