Россия и Таиланд планируют возобновить авиасообщение

21 мая. 13:36

Россия и Таиланд заинтересованы в возобновлении прямых рейсов между странами. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития РФ по итогам встречи главы ведомства Максима Решетникова с министром торговли Таиланда.

Решетников в рамках форума АТЭС в Таиланде 21 мая провел встречу с заместителем премьер-министра, министром торговли Таиланда Тюрином Лаксанависитом. В ходе беседы стороны обсудили различные вопросы экономического сотрудничества, одной из главных тем стал туризм.

Министр торговли Таиланда выразил надежду на восстановление туристического потока из России/ Стороны выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для увеличения турпотока. "Договорились, что соответствующие переговоры проведут министерства транспорта и туризма обеих стран", - цитирует представителя МЭР РИА Новости.