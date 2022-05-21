Пять тысяч детей и тинейджеров отдохнут летом в лагерях в Ингушетии

21 мая. 13:17

В детских лагерях в Ингушетии отдохнут пять тысяч детей и подростков, пишет издание "Ингушетия".

В регионе работают три стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием: "Эрзи" в Джейрахском районе, имени Комарова в Сунженском районе и "Молодой патриот" в Малгобекском районе.

Во время каникул будут действовать и 34 лагеря при школах, в них дети будут оставаться только на дневное время.

В стационарных лагерях будут открыты круглосуточные пункты медпомощи, все объекты летнего детского отдыха проверят на предмет пожарной безопасности.

В общей сложности на организацию летнего детского отдыха в текущем году в Ингушетии выделено 60 млн рублей, издание "Ингушетия".