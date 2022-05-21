Фергюсон обратился к Нурмагомедову

21 мая. 12:57

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился в своих социальных сетях к бывшему чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову.

"Эй, толстяк, сможешь сделать 77 килограммов?!", - сказал боец, обращаясь к Хабибу.

Такой вес является максимальным для полусреднего дивизиона. При этом оба бойца участвовали в поединках в легком весе до 70 кг.

Напомним, 18 мая Нурмагомедов заявил, что положительно оценивает предложение Фергюсона принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, где известные бойцы должны тренировать конкурирующие команды спортсменов. Россиянин призвал американца обсудить идею с руководством UFC.

Свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Тогда он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.