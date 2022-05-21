Турция и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

21 мая. 12:49

Накануне состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Она прошла в порту Карачи после церемонии спуска на воду третьего корвета турецкого проекта MİLGEM "Бадр".

В ходе беседы стороны поговорили о двустороннем взаимодействии в сфере обороны и безопасности. В частности, обсуждались возможности сотрудничества в оборонной отрасли.

Глава Минобороны отметил, что благодаря глубоко укоренившемся связям между Турцией и Пакистаном народы обеих стран всегда вместе - и в горе, и в радости. При этом Акар обратил внимание на поддержку Кашмиру, которую неоднократно выражал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Помимо этого, глава оборонного ведомства отметил важность дальнейшего наращивания военного сотрудничества между Турцией и Пакистаном, передает агентство Anadolu.