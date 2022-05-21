В России диагностировали коронавирус у 5034 человек

21 мая. 12:38

За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 5034. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 6288 человек, умерли – 102. Общее число заражения COVDI-19 в России на данный момент составляет 18 288 740. Справились с болезнью 17 683 089 жителей страны, скончались – 378 270.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге – 339, Москве – 337, Московской области – 246, Ростовской области – 180, Республике Татарстан – 175, Нижегородской области – 166, Свердловской области – 165, Воронежской области – 163, Волгоградской области – 146, Саратовской области – 135.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 81 жителя региона. В Чечне выявили 22 случая заражения, в Дагестане – 14, в Ингушетии – 11, в Кабардино-Балкарии – 10, в Северной Осетии – 8, в Карачаево-Черкесии – 6.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 526 млн, из них более 6,2 млн человек скончались.