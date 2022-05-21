В Буденновске поймали мужчину, ограбившего местную жительницу

В Буденновске 31-летний местный житель ограбил 59-летнюю женщину прямо на улице. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.
Ведомство установило, что злоумышленник выхватил у потерпевшей сумочку с двумя мобильными телефонами и скрылся.
Полицейские нашли предполагаемого преступника и доставили в отделение. Мужчина рассказал, что некоторое время шел за женщиной, а выхватил сумку, когда она зашла в безлюдное место. По его словам, деньги он потратил, а сумку спрятал на заброшенной стройке.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы, передает "Победа26".