СМИ: Германия и Италия согласились платить за газ в рублях

21 мая. 11:22

Власти Германии и Италии разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы продолжать платить за российский газ, не нарушая санкции против РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По его данным, ФРГ сообщила немецким импортерам, что они могут открывать рублевые счета при условии, что платежи Газпромбанку будут осуществляться в иностранной валюте. Германия действовала в тесной координации с Европейским союзом.

Итальянское правительство также провело консультации с Еврокомиссией и получило разъяснения, как законно покупать российский газ без нарушения санкций, и уведомило об этом компаниям. Это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале процедуры открытия двух расчетных счетов в Газпромбанке - в евро и рублях.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными". Схема предполагает, что евро переводятся на счет в Газпромбанке и конвертируются в рубли. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

