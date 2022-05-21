США помогут союзникам справиться с последствиями введенных против России санкций

21 мая. 10:48

США работают над тем, чтобы свести к минимуму последствия для союзников и партнеров, включая Казахстан, от санкций, введенных против России в ответ на ее действия на Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на переговорах в Вашингтоне с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

По итогам встречи руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь также поблагодарил своего коллегу за щедрую гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами.

Помимо этого, шеф американской дипломатии заявил, что политические и экономические реформы президента Касыма-Жомарта Токаева являются позитивным шагом в продвижении процветания, укреплении безопасности и защите прав человека в Казахстане и Центральной Азии.

Стороны также условились продолжить поддерживать тесные контакты, передает ТАСС.