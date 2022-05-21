Джонсон и Эрдоган поговорили об опасениях Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

21 мая. 10:00

Накануне состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией главы британского правительства после его переговоров с турецким лидером.

Главными темами разговора стали ожидающееся вступление Швеции и Финляндии в НАТО и ситуация вокруг Украины.

Говоря о выдвинутых Турцией условиях по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии, Джонсон отметил, что важно быстро разрешить противоречия Анкары со Стокгольмом и Хельсинки. "Он призвал президента Эрдогана работать вместе со шведскими, финскими и натовскими партнерами, чтобы разрешить любые обеспокоенности перед саммитом [альянса] в следующем месяце в Мадриде, и сказал, что Великобритания готова оказать поддержку", - сказано в сообщении.

Обсуждая Украину, собеседники договорились совместно работать над разблокировкой каналов поставки зерна из этой страны, а также над снижением роста мировых цен на продовольствие.