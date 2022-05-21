"Газпром" прекратит поставлять газ в Финляндию сегодня утром

21 мая. 6:22

В субботу, 21 мая, "Газпром экспорт" приостанавливает поставки российского газа в Финляндию. Об этом рассказали государственной газовой компании Gasum после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт".

Поставки будут прекращены с 07:00 (мск). В Gasum отметили, что готовились к такому сценарию и с 21 мая на протяжении всего летнего сезона 2022 года будут подавать своим клиентам газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии, передает "Интерфакс".

В "Газпром экспорт" подчеркнули накануне, что в установленный срок на конец рабочего дня 20 мая так и не получили от финской компании оплату за поставки газа в апреле. По этой причине российский холдинг сообщил Gasum, что приостановит поставки газа с 21 мая до момента проведения платежа по новой схеме оплаты.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными".