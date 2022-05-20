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Ветер уронил опалубку со строящегося дома на детей в Махачкале

Ветер уронил опалубку со строящегося дома на детей в Махачкале

Деревянная опалубка упала со строящегося здания на школьников на стройплощадке в Махачкале, об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

ЧП произошло на улице Бейбулатова. Ветер унес деревянную щитовую опалубку со строящейся многоэтажки, она упала на шедших мимо мальчиков 12 и 14 лет, пишет "АиФ Дагестан".

С черепно-мозговыми травмами они были госпитализированы. В тяжелом состоянии дети находятся в отделении реанимации Республиканского центра травматологии и ортопедии.

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью двоих детей.

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