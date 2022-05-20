СМИ: США оставят 100 тысяч военнослужащих в Европе "на обозримую перспективу"

20 мая. 23:39

США намерены оставить численность своих войск в Европе на текущем уровне 100 тыс человек, если обстановка останется прежней. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников.

"США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членами НАТО", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, Америка довела свое военное присутствие на континенте с 60 до 100 тысяч человек после начала российской военной спецоперации на Украине.