РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ильхам Алиев выделил средства на восстановление Шушинского реального училища

Ильхам Алиев выделил средства на восстановление Шушинского реального училища

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по проектированию и восстановлению здания реального училища в Шуше.

В документе говорится, что в целях проектирования и восстановления училища из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется один млн манатов.

Также Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части первой настоящего распоряжения. Кроме того, правительству поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

630 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version