Ильхам Алиев выделил средства на восстановление Шушинского реального училища

21 мая. 8:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по проектированию и восстановлению здания реального училища в Шуше.

В документе говорится, что в целях проектирования и восстановления училища из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется один млн манатов.

Также Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части первой настоящего распоряжения. Кроме того, правительству поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.