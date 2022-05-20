Посевные площади льна-кудряша выросли в 3,5 раза в Кабардино-Балкарии

20 мая. 22:59

В Кабардино-Балкарии в этом году посеяли более 5,3 тыс га льна‑кудряша - это в 3,5 раза больше, чем год назад, рассказали в пресс-службе Минсельхоза республики.

"В предварительной структуре посевных площадей технических культур на лен-кудряш, его еще по-другому называют лен масличный, в текущем году приходится до 20% посевов", - цитирует сообщение министерства ТАСС.

В ведомстве добавили, что некоторые производители возделывают лен‑кудряш в небольшом количестве уже на протяжении нескольких лет. В этом году почти все посевы находятся в Прохладненском районе - 5,2 тыс га.