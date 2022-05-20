Чиновник допустил покупку непригодного для жизни жилья для сироты в Дагестане

20 мая. 21:59

Замглавы Магарамкентского района заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке жилья для сироты, об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, в мае прошлого года подозреваемый, достоверно зная, что жилье в селе Куйсун непригодно для постоянного проживания, злоупотребил служебными полномочиями и допустил покупку районной администрацией для детей-сирот этого дома.

В результате были существенно нарушены жилищные права и интересы 28-летнего сироты, а также охраняемые законом интересы государства и общества.

"В ходе следствия будут установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, по результатам будет внесено представление", - цитирует сообщение РИА "Дагестан".

Ведутся следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины подозреваемого.