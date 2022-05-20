Пьяный водитель без прав врезался в столб, уезжая от полицейских, в Черкесске

20 мая. 21:50

Сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным автомобилистом в Черкесске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Во время несения службы заметили, что водитель ехавшей мимо иномарки, увидев патрульную машину, резко ускорился и, грубо нарушая правила дорожного движения, пытался сбежать.

Автоинспекторы потребовали остановиться, однако мужчина проигнорировал его. "Уходя от преследования, он дважды проехал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, дважды пересекал сплошную линию. На третьем перекрестке, намереваясь повернуть налево, он не справился с управлением и въехал в столб. Нарушителя задержали", - пояснили в полиции.

У 38-летнего жителя Черкесска были внешние признаки опьянения, от освидетельствования он отказался. Более того, оказалось, что он никогда не получал водительских прав.

На нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Машина отправлена на штрафстоянку.