Италия увеличивает импорт российской нефти

Несмотря на желание Евросоюза положить конец зависимости от энергоресурсов, поступающих из России, Италия увеличила импорт российской нефти из-за "непредвиденных" последствий западных санкций против РФ.

Financial Times, со ссылкой на компанию Kpler, занимающуюся сбором данных о сырьевых товарах, сообщает, что в мае Россия экспортирует в Италию около 450 тыс. баррелей нефти ежедневно, что в четыре раза больше по сравнению с февральскими уровнями, и практически самый высокий показатель с 2013 года. Такими темпами Италия вскоре обгонит Нидерланды - крупнейший хаб морской нефти из России. Две трети поставляемой нефти предназначены для сицилийского порта Аугуста, расположенного неподалеку от российского НПЗ ISAB.

Нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании ЛУКОЙЛ обеспечил широкий спектр поставок со всего мира, благодаря кредитным линиям, открытым в европейских банках. Хотя ЛУКОЙЛ не попал под санкции, кредиторы перестали предоставлять финансирование после того, как ЕС ввел ограничения в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. В результате НПЗ теперь полагается на поставки исключительно от материнской компании, объясняют чиновники, банкиры и председатели профсоюзов, знакомые с вопросом.

ЕС хотел наказать российский энергетический экспорт, а на деле простимулировал его

”Парадоксально, что ЕС хотел наказать российский энергетический экспорт, а на деле простимулировал его, - говорит Алессандро Триполи, генеральный секретарь профсоюза FEMCA CISL сицилийских провинций Сиракузы и Рагузы. - До санкций всего 30% нефти, поставляемой на НПЗ ISAB, отправлялось из России, а теперь речь идет о 100% российской нефти, потому что итальянские банки заблокировали кредитные линии НПЗ, и в итоге ЛУКОЙЛ - единственный поставщик”.

Рост нефтяного экспорта на российские нефтеперерабатывающие заводы в ЕС происходит в тот момент, когда ЕС пытается выработать стратегию отказа от российского ископаемого топлива. Ситуация подчеркивает сложность введения эмбарго на российский нефтяной импорт, на котором настаивает Брюссель.

ISAB перерабатывает около 22% итальянский нефти и экспортирует ее в десятки стран. Построенный в 1972 году завод в 2008 году был приобретен Litasco, швейцарским подразделением ЛУКОЙЛА.

Экспорт российской нефти в порт Триест, расположенный недалеко от северо-восточной границы Италии и Словении, также увеличился. Через Трансальпийский трубопровод порт соединен с двумя немецкими НПЗ, которыми частично владеет еще одна российская компания - Роснефть.

Поставки нефти увеличиваются на фоне призыва итальянского премьер-министра Марио Драги сделать приоритетом сокращение зависимости страны от российского газа в рамках значительного политического сдвига. Он хочет, чтобы европейский блок ввел нефтяное эмбарго на импорт российской нефти, но Венгрия не готова согласиться на запрет.

ISAB - один из крупнейших работодателей в регионе. Профсоюзы и местные политики предупреждают, что эмбарго в отношении российской нефти приведет к немедленной остановке деятельности завода и нанесет непоправимый вред региональной экономике. Пострадают в том числе и другие крупные нефтехимические предприятия, а также множество небольших компаний, задействованных в цепочках поставок.

”Если эмбарго ЕС вступит в силу, нечего будет перерабатывать, и НПЗ будет вынужден закрыться, - говорит Симона Тальяпьетра, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel. - В данном случае, учитывая последствия для энергетической безопасности и занятости населения, правительству придется временно национализировать активы”.

Чиновники в Риме говорят, что правительство хочет избежать закрытия НПЗ в случае усиления экономических санкций против России, изучая возможные варианты в рамках внутреннего и международного законодательств. Чиновники из министерства экономического развития уверяют, что национализация на данный момент не рассматривается.

Большая часть нефти поступает в Европу по морю в танкерах. Поставки также осуществляются по трубопроводу ”Дружба” из центральной части России на НПЗ Белорусссии, Польши, Германии, Словакии, Чешской Республики и Венгрии. Некоторые объемы казахской нефти также экспортируются из российских портов. По словам Виктора Катоны из Kpler, проблем с поставками из Казахстана нет.

По данным энергетической аналитической компании OIlX, майские поставки по трубопроводу ”Дружба” в Германию составляют не более 300 тыс. баррелей в день, а морской экспорт упал до нуля. Таким образом, Италия в скором времени станет самым крупным импортером российской нефти на континенте.