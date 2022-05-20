В Ингушетии будут постоянно проводить спутниковый мониторинг лесов

20 мая. 22:29

Власти Ингушетии приняли решение на постоянной основе проводить спутниковое зондирование лесного фонда, первый опыт такого мониторинга совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF России) позволил выявить незаконные рубки леса с ущербом более 44 млн рублей, - сообщили в Минприроды Ингушетии.

"Такое сотрудничество ярко демонстрирует эффективность использования в работе современных технологий. Спутниковое зондирование лесного фонда позволило провести анализ труднодоступных территорий и разработать новые маршруты патрулирования лесного фонда, тем самым увеличив их вдвое. Новая практика повышает эффективность выявления незаконных рубок лесных насаждений", - говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

В начале 2022 года в рамках проекта "Люди - природе" эксперты WWF провели мониторинг космоснимков 2018-2021 годов на предмет выявления незаконных рубок и обнаружили более десятка участков с признаками нарушений, при этом все случаи зафиксированы в границах лесного фонда Ингушетии. В основном вырубке подверглись бук и граб, однако в протоколах числятся и другие породы. Все материалы переданы в районные МВД для расследования, - добавили в фонде.