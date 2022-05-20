Платные дороги в Крым могут стать дешевле

20 мая. 22:18

Госдума намерена рекомендовать правительству РФ снизить стоимость проезда на личном автомобиле по платным дорогам, ведущим в Крым и Краснодарский край – такое положение содержится в проекте постановления комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, текст которого размещен в думской электронной базе.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации… рассмотреть возможность снижения стоимости проезда на личном автомобильном транспорте по платным автомобильным дорогам..., ведущим в Краснодарский край и Республику Крым", - говорится в проекте постановления, передает ТАСС.

Также правительству может быть рекомендовано "ускорить разработку проектов федеральных законов о туризме и туристской деятельности" в РФ, а также проекта, регулирующего деятельность гостевых домов.