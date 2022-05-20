Власти Дагестана продолжат развитие Дербента

20 мая. 21:49

Объем финансирования госпрограммы развития Дербента в 2022 году предусматривает около 8 млрд рублей, большая часть которых будет задействована из регионального бюджета, - сообщил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Арсен Рустамов.

"На 2022 год общий объем финансирования госпрограммы в 2022 году составляет 7827,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1552,6 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета Дагестана - 6184,2 млн рублей", - сказал он, передает ТАСС.

Часть средств также поступит из местного бюджета и внебюджетных источников. На эти деньги благоустроят общественные пространства, проведут капитальный ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети, систем водоснабжения, теплоснабжения.

Также средства будут затрачены на капитальный ремонт и оснащение оборудованием социальных объектов, строительство общеобразовательных организаций, дворца спорта, очистных сооружений и канализации.