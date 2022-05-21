"Талибан"* не платит по счетам Узбекистану и Таджикистану

Международные санкции, введенные против правительства талибов*, бьют по карманам соседних центральноазиатских стран. Узбекистан и Таджикистан не могут получить $100 млн за электричество, поставленное в Афганистан, поскольку Кабул не в состоянии перевести деньги.

Как отмечает Eurasianet, в этом году половина импортированной Афганистаном энергии была поставлена из Узбекистана, и половина - из Таджикистана. У обеих стран долгосрочные контракты на поставку электроэнергии, корректируемые ежегодно и подписанные еще до прихода к власти талибов*.

По данным специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR), надзорного органа, созданного американским Конгрессом, Афганистан импортирует более 80% необходимого стране электричества, а его ежегодная стоимость составляет $ 220 млн.

В этом году Узбекистан обязался экспортировать Афганистану 2 млрд кВт/час энергии на сумму $100 млн, а Таджикистан - 1,5 млрд кВт/час за $69 млн.

Когда и смогут ли вообще обе страны получить деньги, большой вопрос. ”Мы хотим заплатить, но проблема в банках”, - говорит Ахтар Мухаммад Нусрат, пресс-секретарь министерства энергетики и водных ресурсов.

Ни Узбекистан, у которого неплохие отношения с "Талибаном"*, ни Таджикистан, у которого такой таких теплых отношений и с Афганистаном нет пока не отключили рубильники из-за неоплаченных долгов. Любое прекращение поставок электроэнергии приведет к тому, что 10 млн афганцев останутся темноте, предупреждают сотрудники Программы развития ООН (ПРООН).

В январе и феврале энергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat заплатила $6 млн Таджикистану из 33-миллионного долга, который был у страны на начало 2022 года. Однако это не помогло ослабить долговое бремя страны перед двумя соседями, которое с конца прошлого года еще не опускалось ниже $100 млн.

Аманулла Галиб, бывший глава DABS, винит кризис на Украине, который осложнил процесс проведения банковских операций с афганскими соседями. Возможно, в его словах есть доля правды, но санкции против "Талибана"* и связанная с ними проблема острой нехватки государственных доходов - куда более серьезное затруднение. "Талибан"* столкнулся с серьезным дефицитом бюджета, который тормозит обеспечение энергосетей электроэнергией как производимой дома, так и экспортируемой из-за рубежа.

В конце прошлого года ПРООН провела параллель между неуплаченными счетам за электричество и замороженными активами, а также падением объемов международной помощи после прихода талибов* к власти. Учитывая эти обстоятельства, Узбекистан призвал международное сообщество разморозить афганские счета, чтобы ослабить гуманитарный кризис в стране.

*Талибан – движение, запрещенное в РФ