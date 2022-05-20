СМИ: из-за недопоставок иранского газа Ираку не хватает электроэнергии

20 мая. 21:38

Ирак столкнулся с нехваткой электроэнергии из-за сокращения Ираном поставок природного газа, - сообщил сегодня портал Shafaq News со ссылкой на источник в министерстве электроэнергетики Ирака.

"Снижение объема поставок иранского газа в Ирак в течение последних суток привело к сокращению производственной мощности генерирующих электричество установок и уменьшению количества часов подачи электроэнергии в Багдаде и ряде других провинций", - отметил источник, передает ТАСС.

Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии, а также топлива для своих электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн кубометров природного газа, однако Иран периодически снижает или полностью приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита или невыполнения Багдадом финансовых обязательств.