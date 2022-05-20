Власти Дагестана согласовали с МЭР РФ стратегию развития до 2030 года

20 мая. 21:21

Власти Дагестана согласовали с Минэкономразвития России проект Стратегии развития Дагестана до 2030 года, - сообщили сегодня в пресс-службе правительства Дагестана.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на коллегии министерства экономики и территориального развития республики сообщил, что с Минэкономразвития России согласована Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года, которая конкретно определяет направления развития экономики региона", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В новую стратегию социально-экономического развития региона вошли проекты в сфере энергетики и ЖКХ, туризма, развития виноградарства и виноконьячного кластера, агропищевого кластера, экологии, биоресурсов горной зоны и Каспийского моря, развития Северной зоны, обращения с твердыми коммунальными отходами, развития Махачкалинской агломерации, а также вопросов здравоохранения, образования, социального развития, культуры и молодежной политики.

Документ состоит из пяти разделов, включающих основные результаты анализа социально-экономического развития республики, стратегические направления комплексного социально-экономического развития, организационно-экономический механизм и ресурсное обеспечение, а также показатели и ожидаемые результаты реализации стратегии.