ВОЗ: оспа обезьян может ускорить распространение летом

20 мая. 20:59

Заболеваемость оспой обезьян может подскочить этим летом из-за массовых мероприятий, такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться", - цитирует его со ссылкой на европейские СМИ "Интерфакс".

Глава европейского бюро ВОЗ отметил, что в последние дни вирус выявлен в минимум восьми странах Европы, за пределами ее пределами заболевание зафиксировано в Австралии, Канаде и США.