В скором времени IDS Borjomi International станет государственной

20 мая. 20:49

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня на заседании экономического совета распорядился в ближайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи акций компании IDS Borjomi International, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды, государству, - сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось заседание экономического совета. На встрече внимание было уделено предложению компании "Боржоми" о безвозмездной передаче контрольного пакета акций государству. Премьер-министр дал задание министерствам активно работать, чтобы завершить указанные процедуры в ближайшие сроки. О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства", - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, накануне компания IDS Borjomi International сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia. Ранее компания опубликовала заявление, в котором указала, что из-за финансовых сложностей приостанавливает работу в Грузии.