Индия, крупнейший покупатель российских вооружений, ищет альтернативных поставщиков

Крупнейший покупатель российских вооружений – Индия - ищет альтернативных поставщиков. В то время как РФ, проводящая спецоперацию на Украине, сталкивается с санкциями, Нью-Дели надеется на местное производство и помощь восточноевропейских государств в обеспечении военным оборудованием и боеприпасами.

Как отмечает Reuters, Индия давно задумалась о диверсификации поставщиков для своих огромных вооруженных сил и о необходимости более масштабного внутреннего производства. По словам двух правительственных чиновников и источника из оборонной промышленности, эти цели стали еще более актуальными после начала российской спецоперации на Украине.

По данным онлайн-платформы, на которой министерство обороны размещает заказы, в этом году Индия намерена произвести собственные оборонные системы на сумму 25,15 млрд рупий ($324 млн) и таким образом избежать необходимости закупок из-за рубежа.

”Нынешний мировой порядок и очень неспокойный геополитический сценарий преподали нам урок, - говорит маршал авиации Вибхас Панде, который руководит обеспечением индийских военно-воздушных сил. - Если мы хотим добиться определенности и стабильности, единственный вариант - переходить на полное самообеспечение и на самодостаточный механизм поставок внутри страны”.

Индийским военно-воздушным силам нужны, в частности, катапультные кресла для российских истребителей ”Сухой” и винты для украинских транспортных самолетов ”Антонов”. В ближайшие три года, по словам Панде, военно-воздушные силы будут закупать все виды шин и аккумуляторов для критически важных воздушных средств у собственных компаний, в частности, MRF.

Индия намерена производить как минимум половину оборонного оборудования внутри страны, высокопоставленный чиновник рассказал на условиях анонимности. Брахма Челлани, эксперт из Нью-Дели по обороне и стратегическим отношениям, говорит, что российская техника хорошо себя проявила на службе в Индии, но в последние годы страна нарастила объемы закупок у США, Франции и Израиля. ”Переходный период в плане обеспечения обороны - сложный эволюционный процесс. Нельзя за одну ночь сменить поставщиков”, - говорит эксперт.

В индийских вооруженных силах служат 1,38 млн человек. Страна - один из крупнейших мировых импортеров вооружений: за 2018-2021 годы Индия потратила $ 12,4 млрд на закупки, из них, по информации базы данных оружейного трансфера SIPRI, $ 5,15 млрд ушло на российскую технику.

На вооружении у индийской армии российские танки и автоматы Калашникова. ВВС страны используют истребители ”Сухой” и транспортные вертолеты ”Ми-17”, а авианосец ”Викрамадитья” в свое время был частью российского военно-морского флота по названием "Адмирал Горшков". В последние месяцы некоторые западные партнеры Индии, в том числе Великобритания и США, выразили готовность расширить ассортимент вооружений, предлагаемый Нью-Дели.

Работа на трех направлениях

Армия, значительные ресурсы которой расходуются на обеспечение безопасности протяженных границ Индии с Китаем и Пакистаном, с которыми страна воевала, работает сразу в трех направлениях, рассказал второй правительственный чиновник. Правительство выясняет, какие восточноевропейские страны используют оружие и платформы, схожие с индийскими, и может предоставить запчасти и боеприпасы.

”Если с российскими поставками возникнут проблемы, у нас есть альтернативные варианты”, - сказал чиновник на условиях анонимности ввиду деликатности вопроса. Также индийские власти призывают российских партнеров выполнить свои обязательства по уже согласованным проектам, добавил чиновник. Речь идет о поставках систем ПРО С-400 и соглашении о производстве более 600 тыс. автоматов Калашникова АК-203 на новом заводе в северной Индии.

Индийские компании уже ощутили на себе давление в связи с требованием диверсификации и перехода на внутреннее производство. Корпорация PLR Systems, совместное предприятие индийской Adani Group и израильской Israel Weapon Industries, производящая в Индии стрелковое оружие, столкнулась с увеличением запросов на производство автоматов после начала украинского конфликта, сообщил источник, занятый в индустрии. PLR Systems производит автоматы Galil ACE в качестве альтернативы российским Калашниковым. ”Спрос на автоматы вырос со стороны местных правительств штатов и полиции, - говорит источник, попросивший не называть его имя в связи с приватностью вопроса. - Заказать оружие извне возможности у них нет”.