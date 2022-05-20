Литва прекращает поставки российской электроэнергии

20 мая. 20:36

Импорт российского электричества в Литву будет прекращен с 22 мая, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

"Биржевой оператор электричества Nord Pool сегодня принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Интер РАО" получило уведомление биржи Nord Pool о приостановке торгов российской электроэнергией, сообщила российская компания.

Импорт российского электричества в Литву в последние годы целенаправленно уменьшался. В 2021 году электричество из России составляло 17% в общем импорте электричества в Литву и 16% от его общего потребления в стране. Потребности страны в электричестве обеспечат местные электростанции и импорт из стратегических партнеров - стран Евросоюза - через существующую сеть с Швецией, Польшей и Латвией, - рассказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.