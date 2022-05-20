Квартирный вор похитил деньги и золото почти на $6 тыс в Экибастузе

20 мая. 20:27

Житель Экибастуза задержан по подозрению в квартирной краже денег и золотых изделий на 2,5 млн тенге, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В нем говорится, что преступление было совершено 13 мая. Примерно в 10.20, подобрав ключи к двери, неизвестный забрался в квартиру по улице Беркимбаева и унес оттуда 100 тыс тенге, 100 евро, $425 и золотые изделия - всего 22 наименования. Он нанес ущерб на сумму около 2,5 млн тенге (почти $6 тыс), пишет Sputnik Казахстан.

Полицейские установили и задержали 36-летнего подозреваемого, идет досудебное расследование по статье кража, мужчина помещен в ИВС Экибастуза. Если его вина будет доказана, его ждет ограничение либо лишение свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества.