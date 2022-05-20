Жителей Астраханской области предупредили о грозе и сильном ветре

20 мая. 20:16

Жители Астраханской области получили экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде, - сообщили в областном главке МЧС России.

"Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах с грозой. Ветер западный, северо-западный, порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры личной безопасности и предупредили о возможных подтоплениях, повреждениях кровель и остекления зданий, а также возможном падении деревьев.